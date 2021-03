School in Bree schaft paasexamens af om de stress bij leerlingen te verminderen

De Middenschool Heilig Hart in Bree telt een 500-tal scholieren tussen 12 en 14 jaar. "We hebben beslist om de paasexamens te schrappen uit bekommernis om de jongeren", vertelt directeur Bart Schepens. "Er is momenteel veel stress bij hen en als de examens wegvallen, geeft hen dat wat meer ademruimte. En er zijn trouwens ook andere manieren om onze scholieren op te volgen. In een charter beloven ze trouwens dat ze zich blijven inzetten, ook zonder examens."