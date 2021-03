Proces van start tegen stadsbende voor gedwongen seksuele uitbuiting van minderjarige meisjes

Het 16-jarige slachtoffer was weggelopen van haar thuis in Frankrijk en belandde met haar vriendje in België. Die zou haar voor 2.000 euro hebben overgeleverd aan de Fioul Gang, een stadsbende uit Vorst en Sint-Gillis. Het meisje zou vervolgens gedwongen zijn om zich te prostitueren in de kelder van een woning in Ukkel en in verschillende hotelkamers. Ze werd daarbij bewaakt door verschillende jongeren, die allen lid waren van de stadsbende. De politie kon het meisje uiteindelijk bevrijden nadat een kennis haar herkende op een prostitutiewebsite waarop de verdachten een profiel hadden gemaakt op haar naam.