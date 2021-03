Van uitnodiging tot opvolging na de prik: ontdek hier stap per stap hoe het er in een vaccinatiecentrum aan toegaat

Het is zover, je ontvangt een uitnodiging in je brievenbus, mailbox of inbox van je gsm. Daarin staan de data van vaccinatie en het vaccinatiecentrum waar je verwacht wordt. Deze afspraak kan je bevestigen, weigeren of - indien het echt niet anders kan - verplaatsen.

Geraak je niet in het vaccinatiecentrum? Dan kan je bellen naar het telefoonnummer dat op je uitnodigingsbrief staat. Je komt dan terecht bij jouw vaccinatiecentrum waar ze zich zullen organiseren om een vaccinatie bij jouw thuis te laten plaatsvinden of vervoer te regelen.

Naar dat nummer kan je ook bellen als je hulp nodig hebt in het vaccinatiecentrum. Zij regelen dan een steward die je ter plaatse kan assisteren. Het is bovendien toegelaten om zelf een mantelzorger, helper of tolk mee te brengen.

Voor je naar het vaccinatiecentrum vertrekt, doe je best gemakkelijke kledij aan. Je moet je arm eenvoudig vrij kunnen maken voor de prik.