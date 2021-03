Stuur een sms'je naar een overleden familielid of vriend

Door de coronamaatregelen was het voor veel mensen het voorbije jaar moeilijker om goed afscheid te nemen van hun dierbaren. Op begrafenissen mochten er hoogstens 15 personen bijeenkomen en er zijn geen koffietafels of rouwmaaltijden. Dat heeft voor heel wat onverwerkt verdriet gezorgd en daarvoor zoekt vzw Reveil een uitweg.

"Het heet 'boodschap aan de overkant' en we doen een brede oproep aan heel Vlaanderen om een sms'je , een sm-mis-je, te sturen via onze website aandeoverkant.org. Sommige gemeentes gaan echter een stap verder en projecteren in samenwerking met Reveil de boodschappen van hun inwoners in de gemeente", zegt Pieter Deknudt van Reveil.

Niet alleen in Deerlijk, maar ook in Menen en Wevelgem worden de boodschappen van die berichtjes ook op een groot scherm geprojecteerd.

