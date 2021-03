Klein Gents theatergezelschap zoekt oplossing coronaveilige voorstellingen: "In doodlopende straat kunnen we 42 mensen zetten"

Sinds maandag mogen openluchtvoorstellingen binnen de theaterwereld opnieuw plaatsvinden, met maximum 50 personen tegelijk. Theater Tinnenpot wil daar ook in meestappen en heeft een oplossing gevonden om mensen in openlucht te ontvangen. Het gebouw heeft verschillende ruimtes en theatertjes binnen. Dus hoe het buiten kan was even zoeken, maar: "We gaan het doen in een 'laadpoort". Vroeger was dat hier een magazijn en die ruimte kan helemaal open. Het komt uit op een klein doodlopend straatje van 25 meter diep en 5 meter breed ongeveer. Mijn poetsvrouw heeft geteld en zei: Jo, we gaan 42 mensen kunnen zetten!", zegt hij geamuseerd.