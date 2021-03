Brugse uitbaatster brasserie in Sluis enthousiast over mogelijke opening Nederlandse terrassen: "Champagne gedronken!"

Volgens Horeca Vlaanderen is het bij ons niet rendabel om alleen het terrasgedeelte te openen. "In Nederland ligt dat helemaal anders", vertelt Liesbeth. "In België moeten horeca-uitbaters hun personeel nu zelf niet betalen, in Nederland betaalt de werkgever het personeel wel 100 procent door. Dus het is eenvoudig: alle inkomsten zijn een stap vooruit." Horeca-uitbaters krijgen in Nederland een beperkte financiële compensatie van de overheid om de lonen van hun medewerkers uit te betalen.