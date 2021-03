Uitvinder van cassettebandje Lou Ottens overleden

In het Brabantse Duizel, net over de grens in Nederland is op 94-jarige leeftijd Philips-uitvinder Lou Ottens overleden. Dat schijft de krant De Telegraaf. Lou Ottens was destijds hoofd productontwikkeling bij de Belgische vestiging van het Eindhovense bedrijf Philips in Hasselt. Hij ontwikkelde er in de jaren zestig samen met zijn team het cassettebandje. De muziekcassette werd een enorm succes, er werden er naar schatting wereldwijd zo'n 100 miljard van verkocht. De muziekcassette maakte muziek ook mee toegankelijk voor het grote publiek.