Vakantiewoningen in de fruitstreek voor de paasvakantie helemaal of bijna helemaal volgeboekt

April is bloesemmaand, en dat is in Haspengouw de toeristische topmaand. Vorig jaar is die voor de toeristische sector helemaal in het water gevallen, vanwege de lockdown. Dit jaar zal het ook minder zijn dan normaal, omdat de horeca nog dicht zal zijn. Maar logeren kan wel.

Het is duidelijk dat vooral de vakantiewoningen in trek zijn. Je ziet dat veel vakantiewoningen in de fruitstreek ofwel helemaal ofwel bijna helemaal volgeboekt zijn. Dat is voor B&B's veel minder het geval. Dat bevestigt ook An Houben van de Fruithoeve in Hoeselt. "De vakantiewoning was dadelijk volzet, de kamers lopen iets minder vlot, dus er is wel een verschil."

Mensen kunnen in een appartement of vakantiewoning zelf hun potje koken, en dat geeft deze logies nu toch een voordeel. Dat bevestigt ook Paul Coeckelbergs van vakantiewoningen het Hemelsveld in Alken: "Ik denk dat er een paar dingen zijn, vakantiewoningen zijn wat ruimer en je hebt er ook een kookgelegenheid. Het is bovendien een aparte woonentiteit, je komt met niemand in contact, en veel mensen vinden dat toch belangrijk."