Hond of kat mag vanaf volgend jaar baasje bezoeken in het ziekenhuis in Sint-Truiden 

Psychologe Nele Kerkhofs is één van de bezielers van het project en kent de behoefte van veel patiënten om hun huisdier te kunnen zien. “Oncologische patiënten maken een zware tijd door. Met het onco- en palliatief team in Sint-Trudo staan wij hen zo goed mogelijk bij. Verschillende patiënten vertelden dat het hun grote wens is om hun huisdier te kunnen zien tijdens hun verblijf in het ziekenhuis, omdat ze daar grote troost uit kunnen halen. Anderzijds zijn mensen ook bezorgd over hun huisdier dat hen mist. Ook het afscheid nemen van hun trouwe viervoeter in eindelevensfase kan een heel groot verschil betekenen voor mensen. Enkele keren hebben we dat buiten kunnen doen, maar dat is natuurlijk niet in elk seizoen praktisch te regelen.”