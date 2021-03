Veilig (online)daten? Sensoa geeft tips, maar: "Loopt het toch mis, doe dan altijd aangifte"

Sensoa doet de oproep om altijd aangifte te doen van geweld binnen de context van een date na de moord op een 42-jarige homoseksuele man afgelopen weekend in Beveren. Het slachtoffer zou in contact gekomen zijn met de verdachten via een dating-app. Mogelijk zou hij zo in de val gelokt zijn. Het parket geeft weinig informatie omdat de drie verdachten minderjarig zijn. Er wordt onder meer onderzocht of het om een uit de hand gelopen overval gaat en of er sprake is van homohaat. De minderjarige verdachten zijn intussen in een gesloten instelling geplaatst.