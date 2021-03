Minister Verlinden (CD&V) wil uitbatingsvergunning na politieactie: "Tegen pizzeria's waar nooit een pizza buitenging"

Bij de 48 mensen die gisteren alvast werden opgepakt, zitten ook advocaten. Het werk is nog niet volbracht, geeft ook Verlinden toe. "Op basis van de berichten die we al hebben "gedecrypteerd" hebben we kunnen vaststellen dat de criminaliteit overal zit, ook bij bepaalde administraties en diensten. Ik wil daar niet op vooruitlopen, want het onderzoek moet nog gevoerd worden. Maar het is gekend dat zo'n criminele organisaties hun tentakels hebben, ook in de bovenwereld." Minister Verlinden maakt zich zorgen dat er ook infiltratie is van de criminaliteit in de politiediensten. "Een terechte ongerustheid", volgens haar.