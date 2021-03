Vijf dagen lang slechts 70 kilometer per uur op E40 ter hoogte van werken aan brug in Affligem

Begin februari startte het Agentschap Wegen en Verkeer met de bouw van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de E40 in Affligem. Deze week wordt er beton gestort op het wegdek van de brug. Daardoor mag je ter hoogte van de brug maar maximum 70 kilometer per uur rijden. "Als het autoverkeer te snel onder de brug door rijdt, dan zouden de stalen liggers van de brug te veel bewegen", legt Anton De Coster van Wegen en Verkeer uit. "En dat zou grote nadelige gevolgen kunnen hebben voor het uithardende beton. Om een goed resultaat te hebben moet de snelheidsbeperking minstens 72 uur na het storten van het beton van kracht blijven."