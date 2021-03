Vlaams Parlementsvoorzitter Homans over moord Beveren: "Waar is verantwoordelijkheid van ouders verdachten?" 

De moord in Beveren op de 42-jarige homoseksuele man was mogelijk geïnspireerd vanuit homohaat, al staat dat nog zeker niet vast. In elk geval zijn er de voorbije dagen vanuit de holebigemeenschap en de brede maatschappij heel wat reacties op het voorval gekomen, en ook vanuit de politiek.

Aan het Vlaams Parlement hangt bijvoorbeeld de regenboogvlag uit. "Om een statement te maken", verklaart Vlaams Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans. "De vlag zal er blijven hangen tot de man in kwestie kan begraven worden", zei ze in "Villa Politica".

In het algemeen heeft de overheid in ons land al heel wat gedaan om homohaat aan te pakken en te strijden voor gelijke rechten, stelt Homans. "Maar de overheid kan altijd meer doen", klinkt het. "Maar concreet voor deze case stel ik me de vraag: waar is de verantwoordelijkheid van de ouders?", aldus Homans.

Drie verdachten in de zaak zijn namelijk minderjarig. "De ouders hebben absoluut een zeer grote verantwoordelijkheid in de opvoeding van hun kinderen. Hoe kan het dat kinderen van 16 en 17 midden in de nacht ergens zijn zonder dat de ouders weten waar en dan nog zonder dat ze weten wat ze aan het doen zijn? Ouders hebben een zeer verpletterende verantwoordelijkheid wat hun ouderlijk gezag betreft. Dat hebben ze duidelijk niet nagekomen."