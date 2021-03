VS-president Joe Biden krijgt groen licht van het Congres voor zijn economisch stimulansplan van 1.900 miljard dollar

Uiteindelijk stemden 40 Republikeinen toch voor het plan en werd het dus met een ruime meerderheid goedgekeurd. Een Democraat stemde tegen. In het Huis hebben de Democraten de meerderheid, in de Senaat is er in principe een 50-50-patstelling, maar die kan doorbroken worden door de stem van vicepresident Kamala Harris. Volgens peilingen stellen veel Amerikaanse burgers hun hoop op het plan. De coronacrisis heeft zwaar toegeslagen in het land en veel mensen hopen op steun van bovenaf.

Volgens voorstanders gaat het plan zeven miljoen banen opleveren, de kinderarmoede halveren en de economische groei in de VS aanzwengelen. Enkele kritische economen vrezen evenwel voor het aanwakkeren van inflatie. Zeker is het dat een dergelijk groot plan een stevige impact zal hebben op de economie en het sociale leven.