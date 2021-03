Van de Faeröer over de Egeïsche Zee tot de Azoren: deze eilanden in en rond Europa zijn "coronavrij" verklaard

Corvo ligt in het uiterste westen van de autonome eilandengroep van de Azoren in de Atlantische Oceaan en ligt dichter bij Noord-Amerika dan bij Europa. Ook hier is dus sprake van een erg geïsoleerd eiland met een kleine bevolking. In heel Portugal is nu ongeveer 9 procent van de bevolking ten minste een keer gevaccineerd en het aantal besmettingen is de voorbije maand fors gedaald.

Ook Italië herovert stilaan terrein op het virus, zij het erg beperkt. Ook hier gaat het om kleine eilandjes zoals Linosa nabij het meer bekende Lampedusa, ergens halfweg tussen Tunesië en Sicilië en enkele kleine eilandjes voor de kust van Zuid-Italië of in de Adriatische Zee waar het virus al een hele tijd niet meer opgemerkt is. Op sommige eilandjes is er nooit corona geweest.