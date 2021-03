Kans op stormweer, weerman Frank Deboosere: "Regen en wind à volonté", verschillende parken blijven gesloten

Tijdens de nacht blijft het zwaarbewolkt, maar het wordt wisselvallig met droge perioden en enkele buien. Op het einde van de nacht bereikt een meer gestructureerde regenzone het westen van het land.

Een regenzone trekt ook morgen vanuit het westen over het land, met veel wind. In de namiddag wordt het wisselvallig met soms brede opklaringen en buien, die frequenter zijn in het zuiden van het land. Aan zee worden rukwinden verwacht tussen 90 en 100 km/uur of zelfs iets meer, en ook in de rest van het land wordt veel wind verwacht. Let op: er is kans op stormschade. De maxima schommelen tussen 6 graden op de Hoge Venen en 12 graden in de Kempen. Morgenavond en tijdens de nacht van donderdag op vrijdag wordt het wisselend bewolkt met nog kans op buien. Nadien komen er brede opklaringen vanuit het westen en wordt het meestal droog. De minima liggen tussen 0 graden op de Hoge Venen en 6 graden aan de kust.

Op vrijdag vallen er eerst lokale buien, maar is het meestal droog met enkele opklaringen. Later op de dag worden de buien frequenter en intenser. Er kunnen hevige buien voorkomen, waarbij zelfs onweer niet uitgesloten is. Er worden opnieuw rukwinden verwacht die in de namiddag snelheden kunnen halen tot 80 km/uur of plaatselijk nog iets meer. De maxima liggen tussen 6 en 10 graden.

Het herfstige weer blijft ook in het weekend aanhouden: regen en opklaringen wisselen elkaar af, bij maximumtemperaturen rond 8 of 9 graden. Zondag begint opnieuw regenachtig, maar lijkt daarna overwegend droog te blijven. Ook begin volgende week krijgen we een mix van regen, wolken en opklaringen