Wingene zoekt wandel- en fietsmaatjes voor mensen die niet graag alleen op stap gaan

Sinds het begin van de coronacrisis zijn veel mensen meer gaan wandelen en fietsen. Maar sommigen, vooral oudere mensen, gaan liever niet alleen op pad. Dat horen ze in Wingene, waar ze regelmatig alle senioren opbellen. Daarom gaat het dienstencentrum op zoek naar gezelschap voor die mensen.

Schepen Tom Braet: "Een frisse neus halen en bewegen is en blijft gezond. Dat willen we vanuit onze gemeente zo veel mogelijk stimuleren. We koppelen 2 inwoners met een gelijkaardig profiel aan elkaar zodat ze samen kunnen gaan wandelen of fietsen. Als het niet blijkt te klikken, zoeken we iemand anders."