Yahya Sinwar herverkozen als leider Hamas

Sinwar was een van de hoogstgeplaatste Hamas-leden die bij een gevangenenruil in oktober 2011 vrij kwam. Hij is een stichtend lid van de militaire vleugel van Hamas op de Gazastrook. Voor zijn rol in de ontvoering en moord op de Israëlische soldaat Nachshon Wachsman was hij viermaal ter dood veroordeeld.

De herverkiezing van Sinwar komt er in aanloop naar de verkiezingen in de Palestijnse gebieden in mei.