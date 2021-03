1 jaar lockdown: hoe thuiswerk, online winkelen en gamen ons internetverkeer deden ontploffen

Dat allemaal zorgde ervoor dat het internetverkeer in ons land op één jaar tijd met maar liefst 40 procent is gestegen. De grootste stijging die Bnix in de afgelopen jaren heeft kunnen vaststellen. Bnix is een overheidsdienst die in 1995 werd opgericht. Zij beheren het “rondpunt” van het internet en hebben een goed zicht op hoeveel verkeer er daarop zit. Daarnaast heb je de zusterorganisatie Belnet, die werd in 1993 opgericht om de universiteiten, universitair ziekenhuizen, overheidsdiensten en onderzoeksinstellingen in ons land digitaal met elkaar te verbinden.