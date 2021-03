3 jongeren gewond bij vechtpartijen in Merchtem

De politie neemt de zaak ernstig zegt commissaris Fred Scrayen: "De jongeren stonden zomaar op straat te vechten en uit te dagen in volle centrum op de openbare weg. Er zou ook een mes zijn bovengehaald, een paar jongeren hebben snijwonden. Dat mes is blijkbaar van kamp verwisseld en is nu spoorloos. We weten perfect om wie het gaat en er staat hen het één en ander te wachten."