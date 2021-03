Aanraakschermen in je auto bedienen drie keer gevaarlijker dan rijden onder invloed: ”Europese regels nodig”

Een andere studie (ATLAS) van de Universiteit van Michigan bevestigde eerder al dat aanraakschermen gebruiken tot cognitieve distractie leidt. Je bent letterlijk even niet met je hoofd bij de situatie op de weg. Het nadeel van die schermen is ook dat je zelf visueel moet controleren of het commando dat je hebt gegeven, werkelijk is uitgevoerd. Dat is anders dan met knoppen aan je stuur, waar je in het jargon direct vibro-tactiele feedback krijgt, bijvoorbeeld bij het veranderen van een radiostation of het aanzetten van ruitenwissers.

De resultaten van de “What Car?” studie doen er nog een schep bovenop: pas je de verwarming van je auto aan via een aanraakscherm in plaats van via knoppen, dan ben je dubbel zo lang afgeleid. Het inzoomen op een kaart tijdens navigatie of het vinden van een radiostation nam in het onderzoek tot 8 maal méér tijd in beslag.