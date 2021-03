Actrice Alice Toen (96) stelt ouderen gerust in filmpje voor vaccinatiecentrum: "Leve het vaccin, prik prik hoera!"

Alice Toen had naar eigen zeggen geen twijfels over haar vaccinatie. "Ik zat echt te wachten tot het zou gebeuren. Toen de burgemeester van Dilbeek, Willy Segers (N-VA), mij opbelde om te vragen of ik een filmpje wilde opnemen, was ik blij. Ik zei "ja zeker, laat maar komen"."

"Van de prik voel je absoluut niks", vertelt Toen. "Voor je 't weet, ben je klaar. Dan moet je nog even in een rustruimte wachten , om te kijken of er geen nevenverschijnselen zijn. Maar dat was niet het geval. Ik zou zeggen aan de mensen: Leve het vaccin, prik prik hoera!"