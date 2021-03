Amerikaanse oud-presidenten prijzen vaccins aan in voorlichtingsfilmpjes: "Het kan je leven redden"

In een filmpje moedigen vier voormalige Amerikaanse presidenten het Amerikaanse volk aan zich te laten vaccineren. In het ene deel kun je zien hoe Barack Obama, George W. Bush, Bill Clinton en Jimmy Carter samen met hun echtgenotes het vaccin krijgen. In het andere deel van het spotje leggen Obama, Bush en Clinton uit waarom het coronavaccin zo belangrijk is.

Donald Trump, die in januari in stilte gevaccineerd werd tegen het coronavirus, doet als enige nog levende oud-president niet mee aan de campagne.

Bekijk hieronder het filmpje waarin de voormalige presidenten het Amerikaanse volk aanmoedigen om zich te laten vaccineren. (Lees verder onder de video)