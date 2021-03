Antwerpse Bourlaschouwburg bereidt zich voor op heropening

Maar ze hebben in de Bourlaschouwburg het spelen wel echt gemist: "We hopen dat we na het volgende overlegcomité een datum krijgen om te heropenen, én dat we ook een aantal toeschouwers mogen toelaten dat rekening houdt met de grootte van onze zaal. Maar zelfs als we voor 50 of 100 mensen mogen spelen, zullen we dat doen. Dat is absoluut niet rendabel, maar we willen mensen weer laten genieten van een avond cultuur", klinkt het bij de Bourla.