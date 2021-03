Beerse trots op vaccin van Johnson & Johnson: grote inbreng van Janssen Pharmaceutica

Volgens het Europees Geneesmiddelenagentschap is de efficiëntie van het Johnson & Johnson - vaccin genoeg bewezen en zijn de bijwerkingen mild. Je hebt er ook maar één prik van nodig.

"Het is met trots dat we het nieuws vernemen dat het vaccin, dat hier op de site in Beerse mee ontwikkeld werd, is goedgekeurd", zegt burgemeester Bart Craane (CDE-Vlim.be). "Het zal ook van hier vertrekken. Het bedrijf heeft hier heel wat uitstraling en zorgt ook voor veel werkgelegenheid."

Het is het vierde vaccin dat nu in Europa goedgekeurd is: "We hebben er misschien iets langer moeten op wachten, maar we denken ook wel dat dit vaccin kwalitatief zeer goed is. Het heeft ook het voordeel dat er maar één prik nodig is."