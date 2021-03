Begeleiders jeugdinstelling De Zande in Ruiselede krijgen coronaprik: "Houdbaarheidsdatum op leven in bubbels."

In De Zande in Ruiselede is het ook voor de jongens die daar verblijven een hoopvolle dag. Want los van corona zitten zij sowieso al in een probleemsituatie thuis of op school of ze hebben een strafbaar feit gepleegd. Kristof Martelez is in De Zande begeleider van een groep met 10 jongens. "De eerste dosis van het coronavaccin is hopelijk een grote stap naar het oude normaal "zegt hij. "Alles heeft een houdbaarheidsdatum, ook leven in bubbels binnen gemeenschapsinstellingen."

