Begrotingstekort valt dit jaar 3 miljard euro groter uit dan verwacht

Alle overheden samen klokken af op een tekort van 36 miljard. Dat is zo'n 7,5 procent van het bruto binnenlands product. Desondanks houdt de regering vast aan haar doelstelling om tegen 2024 af te klokken op een tekort van 3 procent, de maximumgrens die door de Europese Unie wordt bepaald.

"Het is onze ambitie om daar te eindigen", zegt De Bleeker. Daarom zullen we volgens haar dit jaar een budgettaire inspanning van 2 procent moeten doen. In 2022, 2023 en 2024 wordt dat zelfs een inspanning van 5 procent. Daarnaast rekent De Bleeker op een hervorming van de arbeidsmarkt, op fiscale hervormingen, hervormingen in het pensioenstelsel en de gunstige effecten van een economische relance.