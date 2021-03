Bijna 500 mensen hebben opmerkingen bij plannen voor stationsbuurt Huizingen

Enkele weken geleden presenteerde de gemeente nieuwe plannen voor de stationsomgeving in Huizingen. Daarin stonden enkele voorstellen die bewoners tegen de borst stootten. Het buurtplatform 'Huizingen Samen' werd opgericht om meer inspraak te krijgen. “Ik ben blij dat er zoveel mensen van zich lieten horen”, zegt buurtbewoner Veerle Deridder, die misschien wel moet verhuizen als de plannen doorgaan. “We gingen rond in de buurt en via mail zijn er ook veel reacties binnengelopen."

De buurt heeft vooral problemen met het voorstel om sociale woningen te bouwen boven de basisschool. Ook de ouderraad van de school is het daar niet mee eens. "We hebben het gevoel dat de school niet centraal staat in dit plan. De gemeente wil vooral zo veel mogelijk woongelegenheden bouwen. Dat vinden we jammer." Ze maken zich ook zorgen over meer verkeer door de extra woningen. Volgens de studie van de gemeente zouden de extra woningen geen last veroorzaken, maar daar twijfelt de ouderraad aan.