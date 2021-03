Nauwe banden tussen groepen als Viruswaanzin en Artsen Voor Vrijheid: wie zit erachter en wat willen ze bereiken?

Toch leeft er duidelijk sympathie tussen Verstraeten en AVV. Zo was de advocaat al te zien op het YouTube-kanaal van AVV. Het is ook opvallend dat Verstraeten, vooral een criticus van het beleid, het docs4opendebate-initiatief goedkeurt. Dat was een initiatief van onder anderen Hilde De Smet, die tot voor kort zelfstandig natuurarts was en zich volgens haar LinkedIn-profiel tegenwoordig “voltijds wijdt aan het doorgeven van haar kennis en ervaring”. Datzelfde docs4opendebate leidde tot een controversiële open brief vol corona-desinformatie. Eerder onderzoek van VRT NWS toonde aan dat de brief verspreid raakte over de hele wereld.