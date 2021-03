UZ Gent ontwikkelt nieuwe techniek om CT-scans te maken zonder schadelijke röntgenstraling

Elk jaar worden in ons land meer dan 2 miljoen CT-scans uitgevoerd. Vaak zijn het belangrijke onderzoeken, maar ze hebben ook een groot nadeel: de röntgenstraling van die scanners kan kanker veroorzaken. Daarom gingen radiologen van het UZ Gent op zoek naar een oplossing.

"We weten hoe gevaarlijk CT-scans zijn", zegt radioloog Lennart Jans. "Daarom voeren we ze vaak niet uit bij botletsels. Maar het gevolg is dat we belangrijke informatie missen voor een goede diagnose en correcte behandeling."