Denemarken schort gebruik AstraZeneca-vaccin op na bloedklonters, "Geen gevallen bekend in ons land"

Denemarken legt voorlopig de vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin stil, omdat er mogelijk ernstige bijwerkingen zijn. Dat meldt het Deense gezondheidsinstituut Sundhedsstyrrelsen. Verschillende mensen kregen te maken met de vorming van bloedklonters. Het is nog niet duidelijk of er een oorzakelijk verband is tussen de bloedklonters en het vaccin. Eerder deze week waren er soortgelijke berichten uit Oostenrijk. In ons land is er volgens het Federaal Geneesmiddelenagentschap nog geen geval bekend van iemand met een bloedklonter na de vaccinatie.