Dodelijk slachtoffer na stalbrand in Deerlijk

De brand in de boerderij, langs de Oudenaardse Heerweg in Deerlijk, ontstond iets voor 4 uur vanmorgen. De brandweer was snel ter plaatse, maar voor één slachtoffer kwam alle hulp te laat. Een andere man is met zware brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De koeien in de stal konden wel in veiligheid worden gebracht.

De precieze omstandigheden van de brand met dramatische afloop zijn nog niet bekend. Het is ook nog niet duidelijk wat het vuur veroorzaakt heeft. De stal is bijna volledig uitgebrand.