Drie Vlamingen op Atlantische oceaan moeten stoppen: "Jelle is ernstig zeeziek, zijn krachten zijn op"

"Jelle is al twee weken zeeziek", legt Bellemans uit aan Radio 2 Oost-Vlaanderen. "Hij kan niet eten, kan bijna niet drinken. Hij probeert nog mee te roeien, maar zijn krachten zijn op." Dat is een grote tegenvaller voor de tocht, maar vooral gevaarlijk voor Veyt. Nu moet het team proberen zo snel mogelijk aan land te geraken. Met de huidige weersomstandigheden is dat nog moeilijker: "Ze hebben enkel hun armkracht, en er is veel tegenwind, de golven zijn hoog, en de stroming zat niet in de goeie richting. En omdat Jelle zo ziek is, roeien ze vaak enkel met twee man." Dat laatste maakt het moeilijker voor de twee andere roeiers, want ze kunnen minder uitrusten tussen de roeibeurten door.

