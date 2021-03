Droogte in natuurgebieden houdt aan ondanks regenval: "Nog altijd 350.000.000 liter water dat we missen"

Het water in de plassen van natuurgebied De Volharding, vlakbij het Kanaal Dessel-Schoten, staat nog altijd een meter lager dan pakweg drie jaar geleden. Dat komt volgens boswachter Werner Van Hove neer op maar liefst 350 miljoen liter water minder dan toen en dat is een gevolg van de klimaatverandering, zegt hij.

Bijvoorbeeld voor de kikkers in de buurt is dat geen goede zaak: "Eén van die bijzondere soorten die hier zitten, is de poelkikker. Dat is een vrij kleine, groene kikker. Die leeft vooral in kleine grachten en poelen en die komen nu al een aantal jaren al in het voorjaar droog te staan. Daardoor heeft die kikker zich de voorbije jaren niet zo goed kunnen voortplanten en dat baart me wel zorgen."

In het gebied komen ook stukken boven water te liggen, die vroeger niet zichtbaar waren.