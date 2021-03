EDUbox is een educatief concept van VRT NWS om jongeren te laten kennismaken met één bepaald maatschappelijk thema. Elke EDUbox informeert, inspireert en stimuleert om zelf met het onderwerp aan de slag te gaan.

Deze kant-en-klare lespakketten zijn voorzien voor gebruik in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met fiches, in de vorm van een fysieke doos of een interactieve website. Deze fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Ze zijn ook gekoppeld aan een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Sinds het afstandsonderwijs aan belang heeft gewonnen, zetten we ook meer in op de digitale component. Van elke EDUbox ontwikkelen we een interactieve onlineles die leerlingen individueel kunnen volgen.

Voor de leerkrachten is de EDUbox niet alleen een leermiddel om te werken aan specifieke eindtermen. Met deze educatieve tool bereiken ze ook verschillende leerplandoelstellingen en vakoverschrijdende eindtermen. Zo is de EDUbox Cultuur gelinkt aan enkele sleutelcompetenties zoals cultureel bewustzijn en culturele expressie, digitale competenties en burgerschap.