Bekijk hier de interactieve video over cultuur

De interactieve video over cultuur is bestemd voor leerlingen uit het middelbaar onderwijs. Zij kunnen deze les individueel en op een moment naar keuze volgen. Sander De Keere, radiopresentator bij Klara, legt in deze les uit waarom cultuur meer is dan de Mona Lisa en hoe een groter cultureel bewustzijn kan helpen om elkaar beter te begrijpen.