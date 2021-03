Eén van de drie kastanjebomen die in 1815 de slag bij Waterloo nog meemaakten vannacht omgewaaid

Eén van de drie kastanjebomen die in 1815 nog getuige waren van de slag bij Waterloo is vannacht omgewaaid. De boom die vermoedelijk 300 jaar oud was is door de stormwind definitief tegen de vlakte gegaan. De bomen waren al 100 jaar oud toen Napoleon in Waterloo ten onder ging tegen Britse, Nederlandse, Pruisische en Hannoverse legertroepen.