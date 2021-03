Wat hebben we geleerd 1 jaar na de lockdown: wetenschapsjournalist Koen Wauters blikt terug in 5 vragen

De theorie van de aanpak van een nieuwe besmettelijke ziekte is eenvoudig. We hebben hem zelfs correct toegepast in het begin van de epidemie. Op zondag 2 februari 2020 landt een vlucht met Belgen uit Wuhan in België, de 12 passagiers worden onder politiebegeleiding naar het militair ziekenhuis in Neder-Over-Heembeek gebracht. Alle inzittenden gaan in quarantaine. Eén man test positief en moet in een speciale isolatiekamer in het ziekenhuis. Virologen hebben toen het standaard-scenario gebruikt voor mensen die mogelijk besmet zijn met een nieuw gevaarlijk virus: radicale quarantaine en blijven testen tot zeker is dat niemand het virus nog kan overdragen.

Landen die het goed gedaan hebben, hebben allemaal datzelfde recept gebruikt: strenge maatregelen nemen om contact tussen mensen te vermijden, het liefst zo vroeg mogelijk in de epidemie (bij de eerste gevallen), veel testen, een goede contactopsporing. En dan de maatregelen aanhouden tot de gevallen (zo goed als) verdwenen zijn. Dat heeft bijvoorbeeld gewerkt in het land waar het virus is ontstaan: China. China heeft geen tweede (of derde) golf doorgemaakt.