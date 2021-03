Kruisem subsidieert ook de afgelaste Gulden Eifeesten: "de machine moet blijven draaien"

Het bedrag is even hoog als in de jaren met volledige Gulden Eifeesten. Dat is een evenement rond Pasen dat 5 dagen duurt met als hoogtepunt de verkiezing van de eikoningin en de eiboer. Vorig jaar vielen de Gouden Eifeesten in het water door corona, dit jaar komt er een online-versie. Onder meer met een dj-wedstrijd, een quiz en zelfs een digitale eiworp.



Maar ook aan de eifeesten van 2022 wordt gewerkt. "En ook daarvoor dient de toelage", zegt burgemeester Joop Verzele (CD&V). "Ook daarin blijven we investeren: het zoeken naar kandidaten, de dansjes aanleren, de voorselecties, de bedrijfsbezoeken... Naast de feesten zelf, zitten we met een machine die een gans jaar doordraait."