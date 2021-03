Rond 8 uur vanmorgen is een bestelwagen in brand gevlogen in de Meirenstraat in Olen. Dat gebeurde toen de startbatterij aan het opladen was in de garage. De eigenaar probeerde zelf de brand te blussen. De brandweer heeft de auto uit de garage getrokken en de klus afgewerkt. De motor is helemaal uitgebrand. De garage heeft rookschade maar nauwelijks brandschade. Niemand is gewond geraakt.