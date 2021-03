Emissieloos busverkeer in de stad tegen 2025 onhaalbaar volgens De Lijn, maar minister Peeters blijft aandringen

Lydia Peeters houdt vast aan de doelstellingen uit het regeerakkoord: 100 procent emissievrij rijden tegen 2025. "Ik vind dat we ambitieus moeten blijven", zegt de minister. "In december en januari heb ik meermaals brieven geschreven aan de raad van bestuur van De Lijn om een tandje bij te steken en in te zetten op de vergroening van de vloot. We hebben een enorme achterstand in vergelijking met de ons omringende landen. Als zij het kunnen, wij dan ook. Ik heb de indruk dat de boodschap goed is aangekomen."

Peeters wil de rol van de pachters - privébedrijven die in opdracht van De Lijn rijden - versterken. "Op dit ogenblik zijn zij goed voor om en bij de 40 procent van de afgelegde kilometers. Dat mag tot 50 procent gaan. Er is dus nog ruimte om hen meer te betrekken. Zij kunnen soepeler aankopen."