Enkele Noord-Limburgse gemeenten zijn grootgrondbezitters, ze hebben meer grond dan Antwerpen of Gent

Sommige Noord-limburgse gemeenten hebben meer gronden in hun bezit dan grote steden zoals Antwerpen en Gent. Het gaat dan om Lommel, Maasmechelen en Genk. Volgens een onderzoek van de nieuwssite Apache staan die in de top 10 staan van gemeenten met het grootse grondbezit. Ook Hamont-Achel, Maaseik, het vroegere Meeuwen-Gruitrode, de nieuwe fusiegemeente Pelt en Zutendaal staan erin.

De verklaring dat die gemeenten veel grond in hun bezit hebben, ligt in het verleden. Vaak ging het om arme gronden die de gemeenten destijds niet verkocht kregen, terwijl in andere Vlaamse gemeenten gronden vlot van de hand gingen. Nu de grond schaars is geworden, kunnen die gronden een troef zijn voor de gemeenten. "Je hebt landbouwers die grond willen en door de betonstop is grond een gegeerd goed", vertelt Tom Cochez van Apache. "Dus als je als overheid in staat bent om publieke grond vast te houden, dan kan je je beleid mee daarop baseren."

De stad Lommel koopt op dit moment nog altijd gronden aan. En dat is een bewuste keuze, zegt burgemeester Bob Nijs. "Lommel heeft nu 2.500 hectare in eigendom, dat gaat zowel om natuurgebieden, maar ook industriegebieden en woon-en landbouwgebied. Als er interessante opportuniteiten op de markt komen die zinvol kunnen zijn voor het ruimtelijk beleid, zijn wij altijd bereid om te kijken of het interessant kan zijn die toe te voegen aan het stedelijk patrimonium."