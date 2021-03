Ernstig chemisch lek in Oostends afvalverwerkingsbedrijf: "Hou ramen en deuren gesloten"

Rond 14.30 uur vanmiddag werd er een lek van thermische olie ontdekt in het afvalverwerkingsbedrijf Renasci in het havengebied in Oostende. "Er was eventjes een perimeter van 2 kilometer rond het bedrijf ingesteld", zegt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). "Buurtbewoners moeten wel nog eventjes ramen en deuren gesloten houden en de buurt vermijden."