ESA zoekt samen met Film Fest Gent naar scenarioschrijvers voor ruimtefilms

De 12 uitverkorenen (vier in elk van de drie categorieën) zullen ook toegang krijgen tot de specialisten van ESA om hun scenario verder uit te werken. Zo kunnen ze checken of zaken ook echt zo gebeuren in de ruimte. Al mogen ze ook hun wildste fantasieën uitwerken. Esa is volop bezig met ruimteprogramma's die tot de verbeelding spreken, zoals bemande missies naar Mars of een permanent maanstation. Het hoopt dat die echte missies inspirerend kunnen werken.