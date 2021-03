Europarlement roept de volledige Europese Unie uit tot vrijheidszone voor de LGBTQ+-gemeenschap

LGBTQ+-personen moeten overal in de EU dezelfde rechten hebben om in vrijheid te leven en om hun seksuele oriëntatie en genderidentiteit te kunnen tonen in het openbaar, vindt het Europarlement. Dat moeten ze kunnen doen zonder angst voor onverdraagzaamheid, discriminatie of vervolging. Autoriteiten op alle niveaus in de hele EU moeten gelijkheid en grondrechten beschermen en promoten, waaronder die van LGBTQ+-personen, zo stellen de Europarlementariërs tot slot.