Expo ‘Blue Skies’ van Anton Kusters richt blik op blauwe hemel boven 1078 voormalige concentratiekampen

De blauwe lucht komt ook terug in een boek van Otto Dov Kulka, een historicus die het concentratiekamp overleefde en ook een belangrijke inspiratiebron was voor het project van Anton Kusters: “Hij heeft in het kamp als klein jongetje een mooie herinnering van een bijna perfecte blauwe hemel. Maar met die herinnering is hij nooit meer in het reine gekomen. De mooie blauwe lucht die voor iedereen gelijk is, staat in schril contrast met de realiteit in het kamp.”

(lees verder onder het klankfragment)