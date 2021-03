Femke Helon uit Zele is vrouwelijke onderneemster van het jaar: “Er mogen nog meer vrouwelijke rolmodellen komen om vrouwen te inspireren”

Het productiebedrijf van Femke Helon, 3Motion is gespecialiseerd in visuele communicatie. “Wij doen alles wat met reclame en visuals te maken heeft. Van grafisch ontwerp tot productie en installatie bij onze klanten. Je kan ons werk terugvinden in supermarkten. Wij werken voor de grootste retailers in België. Wij zorgen voor de winkelaankleding, promoacties, maar ook sfeerbeelden in de winkels.