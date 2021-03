Vraag van Flor (11) uit Westmeerbeek duikt op in speech premier De Croo: "Dit is zo zot, ik was aan het flippen"

Naar eigen zeggen was het voor Flor "nog zotter" dat de premier hem gisteren ook persoonlijk opbelde. "Ik was aan het tennissen toen de woordvoerder van Alexander De Croo mijn papa opbelde. De eerste minister zou me rond half zeven terugbellen. Ik geloofde het eigenlijk niet toen mijn papa het vertelde", zegt Flor. "Maar om half zeven kreeg ik echt telefoon van de premier. Hij feliciteerde me met de brief en vroeg of hij het erover mocht hebben in zijn speech."

Is Flor uiteindelijk gerustgesteld door het antwoord van de premier? "Nog niet helemaal. Maar de kans is toch redelijk groot dat we kunnen gaan met het zesde leerjaar van mijn basisschool De Schatkist." Flor weet alvast waar hij het vandaag op de speelplaats over kan hebben. "Al mijn klasgenoten weten intussen dat de premier het over onze bosklassen had", besluit hij op Radio 2.





Bekijk de videoboodschap van premier Alexander De Croo: