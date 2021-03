Gemeentebestuur Rijkevorsel roept op om zieke gitarist Golden Earring te steunen: "Zet je raam open en zing mee met Radar Love"

De gemeente Rijkevorsel wil George Kooymans, de gitarist van Golden Earring die in de gemeente woont, een hart onder de riem steken. Kooymans lijdt aan de zenuw-spierziekte ALS en kan niet meer optreden. Schepen Karl Geens deed vanmorgen in Start Je Dag een oproep: "We vragen de inwoners van Rijkevorsel om hun ramen open te zetten en luid mee te zingen met het nummer Radar Love." Die hit wordt om 17.15 uur als eerbetoon op heel wat radiozenders gespeeld in Nederland en België, ook in Spits op Radio 2. Ook de brandweer van Rijkevorsel deed mee. Kooymans sponsorde hen ooit.