Homohaat in Leuven: huis van een koppel beklad met slogans

"We moeten samen een vuist maken tegen dit soort idiote overtuigingen. We moeten beseffen dat dit ook in Leuven gebeurt, en ik vermoed meer dan we denken. Een paar maanden geleden nog was er een incident aan Hal 5, waarbij een jongen in mekaar werd geslagen door jongeren die alles filmden, terwijl ze hem ervan beschuldigden homo te zijn."